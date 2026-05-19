Hombre mata a su ex esposa y otras cinco personas en Turquía

Las autoridades localizaron el automóvil abandonado en una zona rural al norte de Tarsus y el agresor podría ocultarse en un área boscosa.

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Un ataque armado registrado este lunes en la provincia turca de Mersin, al sur de Turquía, dejó al menos seis personas muertas y otras ocho heridas, luego de que un hombre abriera fuego en distintos puntos de la región antes de darse a la fuga.

De acuerdo con medios locales, el presunto responsable fue identificado como Metin Ö., de 37 años, quien habría utilizado un rifle de caza y una pistola durante la agresión.

Atacó primero a su exesposa y después a clientes de restaurante

Según los reportes, el hombre inició el ataque en una comunidad montañosa de Mersin, donde presuntamente asesinó a su exesposa, una mujer de 32 años.

Posteriormente se trasladó en automóvil hasta la ciudad de Tarsus, ubicada a unos 40 kilómetros, donde ingresó a un restaurante conocido por él y comenzó a disparar contra trabajadores y clientes.

En ese lugar murieron uno de los propietarios del negocio y un empleado, mientras varias personas más resultaron lesionadas.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı si*ahlı s*ldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/1JmURVajHV — Mersin Objektif (@mersinobjektif) May 18, 2026

Agresor continúa prófugo en zona boscosa

Tras abandonar el restaurante, el atacante siguió huyendo en su vehículo y, poco después, asesinó a otras tres personas: un adolescente de 17 años que cuidaba animales, un conductor de camión que estaba frente a su vivienda y un trabajador de una gasolinera.

Más tarde, las autoridades localizaron el automóvil abandonado en una zona rural al norte de Tarsus. Las primeras investigaciones apuntan a que el sospechoso escapó a pie y podría ocultarse en un área boscosa.

La Policía turca desplegó un amplio operativo de búsqueda, apoyado con helicópteros, para tratar de localizar al responsable, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.