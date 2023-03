Hombre mata a joven: 'O estás conmigo o no estás con nadie'

Valeria y sus amigas sabían que este hombre estaba obsesionado con ella, en múltiples ocasiones intentó acercarse, con el único objetivo de iniciar una relación

Por: Patricia Agüero

Marzo 08, 2023, 16:00

A sus 25 años, Valeria Leoncino estaba en 'la flor de la vida', lamentablemente se topó con Carlos Ramón Passarella de 35 años de edad y quien estaba obsesionado con ella, 'sino estás conmigo, no estarás con nadie' y le quitó la vida a balazos.

Fue el pasado lunes 06 de febrero que Valeria invitó a tres amigas a pasar el rato en el departamento que rentaba en la provincia argentina conocida como 'Entre Ríos'. Cuando dos de sus amigas llegaron al lugar se percataron que Carlos estaba recargado en su vehículo Ford Fiesta en color blanco.

Valeria y sus amigas sabían que este hombre estaba obsesionado con ella, en múltiples ocasiones intentó acercarse, incluso le ofreció trabajar en una tapicería propiedad de su padre, con el único objetivo de iniciar una relación con la joven, pero Valeria lo tenía claro, no quería una relación con Carlos.

Foto: Valeria Leoncino

El día del crimen, después de que las amigas le dijeron a Valeria que el hombre se encontraba afuera, bajaron las escaleras y al llegar al portón Valeria fue sorprendida por Carlos quien le disparó en tres ocasiones, dos en el pecho y uno en la cabeza, quitándole al instante la vida. El agresor escapó en su vehículo, pero solo para estacionarme cuadras más adelante y quitarse la vida.

José Arias, fiscal en turno que condujo las primeras investigaciones, confirmó que el feminicida 'estaba obsesionado y tenía un interés hacia la chica pretendiendo formar una relación y, ante el rechazo, le quita la vida porque no admite otra posibilidad'.

'No había un vínculo amoroso, pero sí una pretensión. Se trata de cosificar a la mujer y no dejarla hacer su vida. Simplemente, 'o estás conmigo o no estás con nadie'. Y a los pocos minutos este hombre también aparece muerto quitándose la vida', agregó el fiscal.

Foto: Carlos Ramón Passarella

Las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos a Valeria de familiares, amigos y conocidos quienes destacaron la gran persona que era la joven, 'llena de alegría y de luz, que siempre era respetuosa y ayudaba'.

El padre del feminicida se hizo presente en el lugar del crimen en donde se mostró acongojado por la situación.