Hombre le prende fuego a mujer tras discusión en tren de Chicago

La mujer se encuentra en estado crítico tras una pelea en el sistema de trenes "L" con un hombre, quien aún está prófugo.

Una mujer se encuentra en estado crítico después de que un hombre le prendiera fuego tras una acalorada discusión a bordo de un tren en Chicago, Estados Unidos.

Según los primeros informes de la policía, una mujer de 26 años, viajaba en un tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago cuando tuvo una discusión con un hombre de aproximadamente 45 años.

La discusión verbal escaló de manera física cuando el hombre vertió un líquido sobre la mujer y lo prendió fuego, provocando que la mujer se incendiara.

Cuando el tren se detuvo, el sospechoso huyó del lugar mientras la mujer en llamas salía del tren y caía al suelo, dijo la policía.

El fuego se extinguió antes de que llegara la policía.

La mujer sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo y fue trasladada al hospital Stroger en estado crítico, según el comunicado de la policía.

Hasta el momento el agresor no ha sido identificado y continúa prófugo, mientras las autoridades locales llevan a cabo las investigaciones.