Hombre lanza del auto a su bebé durante persecución

Un video grabado por una cámara de una patrulla policial en Bryan, Ohio, muestra el momento en que un bebé de 9 meses es lanzado desde un automóvil en movimiento durante una persecución policial. Afortunadamente, el bebé sobrevivió sin heridas graves.

El hombre fue identificado como Zachary Chervenka, de 32 años, quien huía de la policía con sus dos hijos a bordo.

Las autoridades lo habían localizado en un estacionamiento de Walmart, donde la madre de los menores estaba haciendo compras. Al ser confrontado por órdenes de arresto pendientes, Chervenka decidió escapar, alcanzando velocidades de hasta 160 km/h.

Durante la persecución, el bebé, todavía sujeto a su asiento infantil, fue arrojado fuera del auto. El sospechoso luego llamó a la madre de los menores para informarle que había dejado al bebé al costado de la carretera.

Shocking: Video shows an infant being ejected from a van during a police chase in Ohio. The baby was taken to the hospital and is expected to be OK.



The father was arrested the next day. He was charged with child endangerment, according to police. https://t.co/QtYYFO4V10 pic.twitter.com/UkWQO6m4Es