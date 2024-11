Hombre lanza a su bebé contra la pared en Wisconsin

Un caso de violencia infantil ha conmocionado a la comunidad de Milwaukee, Wisconsin. Jalin White, un joven padre de 20 años, fue acusado de lanzar a su hijo de ocho meses contra una pared en un arrebato de frustración mientras jugaba el videojuego NBA 2K.

El bebé sufrió lesiones graves, incluyendo fracturas en el cráneo, costillas y clavícula, además de presentar signos de abuso previo, según informes médicos y policiales.

Dicho incidente ocurrió mientras White cuidaba al bebé, ya que la madre estaba fuera de casa. Inicialmente, el acusado intentó culpar a la madre del niño, argumentando que ella había golpeado accidentalmente la cabeza del bebé contra un marco de puerta.

Luego cambió su versión, asegurando que las lesiones ocurrieron durante un cambio de pañal o cuando lo dejó caer mientras jugaba al videojuego, sin embargo, finalmente confesó haber lanzado al niño contra la pared debido a la frustración por perder en una partida de NBA 2K.

