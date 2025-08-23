Hombre incendia mostrador de un aeropuerto en Milán

Un hombre accedió a la parte de los mostradores y arrojó un líquido inflamable que prendió, causando un incendio. Después, agarró a martillazos los mostradores

Un hombre fue detenido este miércoles tras incendiar una parte de los mostradores del aeropuerto de la ciudad italiana de Milán y luego agarrar a martillazos los monitores por motivos aún desconocidos.

El suceso tuvo lugar en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto internacional de Milán Malpensa, según informan los medios locales.

Un hombre accedió a la parte de los mostradores y arrojó un líquido inflamable que prendió, causando un incendio.

Después, se dirigió a martillazos con los mostradores y algunos monitores del aeropuerto.

Los hechos no causaron heridos, el incendio fue rápidamente apagado por los bomberos y el sujeto fue inmediatamente detenido por la Policía del aeropuerto.

Además, aunque esa parte de la terminal de Malpensa tuvo que ser desalojada momentáneamente para garantizar la seguridad de los pasajeros, el suceso no afectó el tráfico aéreo del aeropuerto.

El detenido es un hombre de 26 años nacido en Mali pero residente en Italia gracias a un permiso de protección internacional válido hasta 2027 y sin antecedentes penales.