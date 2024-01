Hombre enloquece en revelación de sexo; ¡Amiga, date cuenta!

Las fiestas de revelación de sexo del bebé siempre son una sorpresa para los invitados en donde los padres comparten con sus amigos y familiares si se encuentran en la dulce espera de un niño o una niña.

Un momento que termina en júbilo cuando se da a conocer el color rosa o azul de la dinámica preparada por los papás.

Sin embargo, no todas terminan en alegría, en diversos casos hemos sido testigos de padres haciendo berrinches porque no era lo que esperaban, o porque la suegra interrumpe el evento, entre otros.

Como el caso de un hombre que reaccionó de manera agresiva levantando las 'banderas rojas' de la relación.

El video fue dado a conocer originalmente en diciembre del 2022, pero recientemente fue retomado por los usuarios y viralizado en redes sociales.

En las imágenes se puede ver que la pareja se prepara para dar a conocer el género del bebé que esperan, el hombre utiliza un cuchillo para reventar un globo negro y salen papeles de color celeste, confirmando de esta manera que esperan la llegada de un niño.

Por su parte, el futuro papá reaccionó golpeando con el arma blanca las mesas, después cuando se creyó que iba a abrazar a su esposa, se dirigió hacia una cajas de adorno y las golpeó primero con la cabeza, después las aventó ante el asombro de los invitados.

Finalmente regresó para darle un beso a su esposa que se mantuvo inmóvil y asustada.

Los usuarios que reaccionaron al video no tardaron en señalar el suceso como 'banderas rojas' que la mujer debe ver para 'escapar' de esta relación.

"Qué miedo, imagínate que esa cosa será tu papá", "Da asquito que no se sepan comportar", "No me imagino si hubiera sido rosa los papeles", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasó con la mujer?

El video que fue compartido por la misma mujer embarazada identificada como Mathilde suma más de 42 millones de reproducciones en TikTok.

Su bebé tiene actualmente nueve meses, según compartió en la red social antes mencionada.

Los usuarios aún le escriben preguntándolo si necesita ayuda o sobre su esposo 'agresivo', pero esta les responde que no hay nada de que preocuparse y justificó la reacción de su esposo como algo normal porque estaba emocionado.

"El papá no es violento", respondió a un usuario.

"Actuó muy feliz de manera exagerada pero no reaccionó como en su vida habitual. No hay nada de que preocuparse", contestó Mathilde a otros.

