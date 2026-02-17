Hombre encarga homicidio por 61 mil pesos a Maras y es detenido

Ante la existencia de un riesgo inminente contra la integridad de la persona señalada, los investigadores adelantaron las detenciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido en la Región de Murcia, España por presuntamente encargar un asesinato por 3 mil euros (61 mil pesos mexicanos) a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), antes de que esta estructura criminal fuera desarticulada en España en marzo de 2025.

De acuerdo con información difundida por la Policía Nacional, el sospechoso ya fue enviado a prisión preventiva tras comparecer ante la autoridad judicial. En el mismo operativo también fue detenida otra persona, aunque posteriormente quedó en libertad tras rendir su declaración.

La detención fue fruto de una investigación realizada meses atrás contra la MS-13, que dejó 27 presuntos pandilleros detenidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante. Ese despliegue contó con cooperación internacional, incluida la participación del FBI y de la Policía Nacional Civil.

Según las autoridades, el grupo criminal buscaba ampliar sus actividades ilícitas en territorio español y ofrecer "servicios" a terceros. Durante el análisis de dispositivos electrónicos y documentación incautada en la operación, denominada Astas, los agentes localizaron conversaciones que detallaban un plan para llevar a cabo un homicidio por encargo.

En los mensajes intervenidos se identificaba a la víctima y se especificaba el pago acordado por el crimen, fijado en 3 mil euros. Ante la existencia de un riesgo inminente contra la integridad de la persona señalada, los investigadores adelantaron las detenciones para evitar que el ataque se concretara.

La MS-13 es considerada una organización criminal de alcance transnacional con presencia en varios países del continente americano y fue designada como organización terrorista extranjera por autoridades estadounidenses el año pasado.