Hombre comete doble homicidio en tienda Pokemón de Tokio

Tanto la joven como el atacante fueron trasladados en estado crítico a un hospital, donde posteriormente se confirmó la muerte de ambos.

Un hombre armado con cuchillos atacó a una joven empleada dentro de una tienda Pokémon ubicada en un centro comercial del centro de Tokio, hecho que terminó con la muerte de ambos, informó la policía japonesa.

El ataque ocurrió en el complejo Sunshine City, en la zona de Higashi-Ikebukuro, luego de que autoridades recibieran una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona violenta dentro del inmueble.

¿Qué ocurrió dentro de la tienda Pokémon?

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor ingresó al establecimiento y se dirigió detrás del mostrador, donde atacó a una mujer de alrededor de 20 años, presuntamente empleada del lugar.

La víctima fue apuñalada en el cuello. Tras la agresión, el hombre también se hirió en la misma zona.

Ambos murieron tras ser trasladados

Elementos de seguridad acudieron rápidamente al sitio tras el reporte. Tanto la joven como el atacante fueron trasladados en estado crítico a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas involucradas ni el posible móvil del ataque.

Clientes huyeron del centro comercial

Según reportes de la televisora pública japonesa NHK, tras el incidente varios clientes salieron corriendo del lugar, mientras que empleados de tiendas cercanas bajaron las cortinas como medida de seguridad.

La policía de Tokio indicó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido alrededor de las 19:20 horas, tiempo local.