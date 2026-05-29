Hombre apuñala a 3 en estación de tren en Suiza

Días antes del atentado, el sujeto fue ingresado a una clínica psiquiátrica tras realizar llamadas telefónicas confusas a las líneas policiales.

Un violento ataque con arma blanca sacudió la estación ferroviaria de la ciudad de Winterthur el jueves por la mañana, dejando un saldo de tres personas heridas. Las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y lograron detener al agresor apenas cinco minutos después de recibir el reporte de emergencia. Las altas esferas gubernamentales no han dudado en calificar el suceso como un "malvado acto de terror".

El presunto atacante es un ciudadano de 31 años con doble nacionalidad suizo-turca y residente de la misma localidad donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con el jefe de la policía regional, Marius Weyermann, las investigaciones preliminares apuntan a que el sospechoso perpetró la agresión de manera solitaria, sin la intervención de cómplices en el lugar.

Antecedentes psiquiátricos y propaganda extremista bajo investigación

Winterthur, una ciudad de 123,000 habitantes cercana a Zúrich, ya había estado bajo la lupa de las autoridades desde 2015 debido a la distribución de propaganda vinculada al grupo extremista Estado Islámico. El historial reciente del detenido revela que pasó gran parte de los últimos dos años en territorio turco.

Días antes del atentado, el sujeto fue ingresado a una clínica psiquiátrica tras realizar llamadas telefónicas confusas a las líneas policiales. Sin embargo, abandonó las instalaciones el miércoles luego de que una evaluación médica determinara que no representaba un peligro inminente para la sociedad, menos de veinticuatro horas antes de cometer el crimen.

Estado de salud de las víctimas tras la agresión en la terminal

El atentado dejó heridos a tres hombres de nacionalidad suiza, de 28, 43 y 52 años de edad. Las autoridades médicas informaron que los dos más jóvenes lograron ser estabilizados con éxito y recibieron el alta hospitalaria de forma oportuna durante el transcurso de la tarde.

Por el contrario, el ciudadano de 52 años requirió una intervención quirúrgica de emergencia debido a una herida profunda en el muslo, por lo que permanece bajo observación médica en el hospital local. Las autoridades del cantón de Zúrich reiteraron su compromiso para esclarecer por completo los motivos detrás de este ataque terrorista.