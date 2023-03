Hombre adoptado descubre que su esposa es su hermana

Algunas revelaciones pueden hacer o deshacer la vida que hemos construido, tal como le sucedió a un hombre que descubrió que su esposa desde hace seis años y madre de sus hijos es en realidad su hermana.

A través de un foro de Reddit, un hombre compartió que su vida entera se destruyó después de descubrir que está relacionado genéticamente con la madre de sus dos hijos pequeños.

El sujeto detalla que jamás supo la identidad sus padres biológicos, ya que fue dado en adopción bajo un régimen que se llamaba 'adopción cerrada' a los pocos minutos de su nacimiento.

Pero ahora la historia de sus vínculos familiares sanguíneos estalló dramáticamente al realizarse estudios genéticos para saber si podía donarle un riñón a su esposa.

Pero cuando llegaron los resultados, el hombre se enteró de que él y su esposa tenían un 'porcentaje de coincidencia anormalmente alto'.

El hombre contó que conoció a su esposa-hermana hace ocho años cuando trabajaba fuera de la oficina de su ciudad natal e intercambiaron números de teléfono y quedaron en encontrarse cada vez que él viajara a la ciudad por trabajo hasta que él tuviera la oportunidad de que fuera transferido de forma permanente.

'Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos', expresó.

Tras leer la revelación del hombre en Reddit, usuarios comentaron para darle algunos consejos de cómo ellos creían que debería de manejar esta extraña y extremadamente desafortunada situación.

'Quiero decir que en este momento ya estás casado y tienen hijos; no puedes retractarte, así que no veo mucho sentido en volar mundos, supongo', 'Ya tienen hijos y se supone que están sanos ya que no mencionaste ninguna anormalidad', 'Si eres feliz, se feliz. Doná el riñón a tu hermana-esposa y sigue siendo un gran padre para tus hijos', 'Todo fue genial todo este tiempo, no tiene sentido cambiarlo', son algunas de las comentarios de los internautas.