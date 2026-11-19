Hombre acuchilla a su expareja y se da a la fuga

Un hombre acuchilla a su ex pareja en el cuello, la mujer al estar bañada en sangre le suplica por su vida, por sus hijos y promete no denunciarlo.

Un hombre identificado como Richard Soto Ticona de 36 años de edad, apuñaló en el cuello a su ex pareja identificada como Aurelia C.A. DE 30 años de edad.

Esto ocurrió en el distrito de Hunter, Peru, el pasado 20 de octubre.

El atacante se aproximó a su víctima por la espalda, y en un acto de violencia atroz, le causó una profunda herida en el cuello.

La mujer, bañada en sangre, suplicó por su vida, mencionó a sus hijos y prometió no denunciarlo con tal de sobrevivir, posteriormente, el agresor emprendió la huida con rumbo desconocido.

La denuncia, presentada en la comisaría Andrés Avelino Cáceres, indica que Richard Soto se puso en contacto con Aurelia el 20 de octubre para informarle que le entregaría un terreno ubicado en el kilómetro 48, en la vía de acceso a la ciudad de Arequipa.

Ambos salieron de Mollendo el viernes 20 de octubre, dirigiéndose a Arequipa, una vez en la terminal terrestre de la ciudad, abordaron un camión del transporte público, los llevó al pueblo llamado joven 13 de agosto, en el distrito de Hunter, donde supuestamente un amigo del agresor les esperaba para llevarlos al mencionado kilómetro 48.

Sin motivo aparente, Richard atacó a su expareja por la espalda, infligiéndole una grave herida en el cuello.

Luego de escuchar las súplicas de la víctima, el agresor decidió abandonar el lugar sin proseguir con su violento acto.

La comisaría respondió a la agresión del hombre, llevando a Aurelia al área al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue hospitalizada y sometida a cirugía.