¡Histórico! Tripulación del Artemis II ameriza a salvo

Después de 10 días en el espacio, la tripulación de la misión Artemis II regresó a la Tierra sana y salva luego de un perfecto amerizaje

Trump felicita a tripulación de Artemis II y apunta a Marte tras misión exitosa

El presidente Donald Trump reconoció este viernes el desempeño de la tripulación de la misión Artemis II, luego de su regreso exitoso desde la órbita lunar, y destacó que Estados Unidos continuará avanzando en la exploración espacial con miras a futuros proyectos, incluyendo Marte.

A través de su red Truth Social, el mandatario celebró los resultados de la misión y el desempeño de los astronautas.

“Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso”.

El presidente también adelantó que buscará reunirse con los integrantes de la misión en la Casa Blanca y reiteró que su administración mantendrá el impulso a este tipo de programas.

“Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte”.

La misión Artemis II concluyó tras completar un viaje de aproximadamente diez días, en el que la cápsula Orión llevó a una tripulación de cuatro astronautas a la órbita lunar, marcando el regreso de misiones tripuladas a esta zona desde 1972.

El amerizaje se realizó sin contratiempos en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, en condiciones favorables, lo que permitió la recuperación segura de los tripulantes.

Tras la operación, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó el logro alcanzado por la misión.

“Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo”.

El lanzamiento de Artemis II se llevó a cabo el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, y se desarrolló sin incidentes, consolidándose como una prueba clave del sistema de lanzamiento SLS y de la nave Orión en el marco del programa espacial estadounidense.

En un día que quedará marcado en la historia de la humanidad, la tripulación de la cápsula Orion, de la misión Artemis II, regresó a la Tierra después de 10 días en el espacio.

El amerizaje del equipo se dio a las 18:07 horas (tiempo de México) de este viernes cerca de la costa de San Diego, California, Estados Unidos. Esto se logró gracias a un sofisticado sistema de paracaídas para reducir la altísima velocidad de caída.

Condiciones extremas

En total fueron más de 14 minutos de caída libre, en los que la tripulación tuvo que resistir presión de hasta 4Gs, es decir, cuatro veces la fuerza de gravedad de la Tierra por su velocidad de descenso de 40,000 kilómetros por hora, lo que provocó que la cápsula alcanzara una temperatura exterior superior a los 2,760°C.

Pese a que el regreso se dio sin contratiempos, no se logró restablecer la comunicación con la tripulación después de la pérdida programada a las 18:00 horas.

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The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

¿A dónde va la tripulación?

Una vez que los astronautas sean liberados de la cápsula, serán trasladados vía helicóptero al USS John P. Murtha, que los regresará a tierra firme, para posteriormente ir al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde comenzó la misión.

Esta histórica misión representó el regreso de la humanidad a la Luna desde 1972, cuando el programa Apolo logró este hito.

¿Cuándo saldrá Artemis III?

Se tiene programado que en enero de 2028 despegue el Artemis III, que tendrá como misión comenzar la instalación de la humanidad en la Luna, para convertirla en un "punto medio" de cara al intento de colonización de Marte.