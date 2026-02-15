Hijos de capos mexicanos asistieron a escuela de élite en Florida

Los hijos de dos individuos sancionados por narcotráfico estudiaron en IMG Academy, en Florida, en medio de pagos millonarios y presuntas violaciones legales.

Los hijos de capos mexicanos estuvieron matriculados en la IMG Academy, una escuela de élite en Bradenton, Florida, reveló un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento, titulado "IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos", señala que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos individuos sancionados por sus vínculos con un cártel mexicano, identificados como SDN 1 y SDN 2.

Acuerdos y transacciones con los hijos de los sancionados

Entre 2018 y 2022, IMG Academy firmó contratos anuales de matrícula con los SDN, conocidos como Acuerdos de Matrícula (TEA), para la inscripción y asistencia de los hijos de estos individuos, quienes también eran atletas en la academia. El Departamento del Tesoro detalló que la escuela recibió y procesó los pagos de matrícula y otros gastos relacionados, sin verificar previamente si los padres de los estudiantes estaban en la lista de sancionados por Estados Unidos.

Los pagos por la educación de cada estudiante-atleta alcanzaron cifras elevadas. El primer alumno implicó pagos que oscilaban entre 47,026 y 98,867 dólares por año académico, mientras que el segundo llegó hasta 102,235 dólares por año académico, incluyendo matrícula, alojamiento y gastos adicionales. Estas transacciones se realizaron mediante transferencias bancarias de terceros y pagos con tarjeta de crédito vinculados a los SDN, principalmente desde entidades ubicadas en México.

Omisión de controles y sanciones incumplidas

El informe señala que IMG Academy demostró un desprecio temerario por las sanciones de Estados Unidos, al no realizar verificaciones de antecedentes de sus contrapartes. Durante la inscripción y firma de los TEA, los SDN proporcionaron sus nombres completos, coincidentes con la Lista SDN, lo que habría alertado a la institución sobre su estatus sancionado con una diligencia mínima. Esta omisión permitió que se produjeran numerosas infracciones entre 2019 y 2025, totalizando 89 ocasiones en las que la academia mantuvo transacciones con los SDN.

Acuerdo con la OFAC y medidas correctivas

La OFAC consideró las violaciones como "no graves" y determinó una sanción de 1,720,000 dólares, teniendo en cuenta que la academia no informó voluntariamente sobre las transacciones indebidas. Tras conocer las infracciones, IMG Academy implementó medidas correctivas inmediatas y desarrolló un programa de cumplimiento de sanciones. En junio de 2023, tras un cambio de propiedad, la escuela contrató a un nuevo Director Jurídico que realizó una revisión exhaustiva y reforzó el programa de cumplimiento basado en riesgos.

Cooperación con autoridades

El reporte subraya que IMG Academy cooperó de manera sustancial y oportuna con la OFAC durante la investigación, respondiendo a todas las solicitudes de información y acordando suspender el plazo de prescripción mientras se realizaba la revisión. Además, la escuela implementó procedimientos para asegurar que los pagos futuros se hicieran cumpliendo con las sanciones vigentes, incluyendo controles de diligencia debida y revisión de antecedentes de cualquier contraparte financiera.