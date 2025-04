Hijo de una policía protagoniza tiroteo masivo de Estados Unidos

La violencia escolar volvió a conmocionar este jueves a Estados Unidos, después de que un estudiante de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee ocasionara la muerte a dos personas e hiriera a otras seis al disparar una pistola que pertenecía a su mamá, una agente de policía.

El tiroteo se produjo alrededor del mediodía de este jueves en el campus universitario, en el que estudian cerca de 40,000 personas, que recibieron la orden de refugiarse y mantenerse aisladas por cerca de tres horas, mientras se aseguraba el recinto.

El incidente, que se saldó con la muerte de dos personas que no eran estudiantes de la universidad, es el sexto tiroteo masivo que se registra este año en el país, según los datos de Gun Violence Archive.

El supuesto tirador fue identificado como Phoenix Ikner, de 20 años, un estudiante de ciencias políticas de la universidad, hijo de la alguacil Jéssica Ikner, quien tuvo acceso a una de sus armas, según informó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Leon, Walt McNeil.

Ikner resultó herido cuando se encontró con las autoridades. El jefe de policía de Tallahassee, Lawrence Revell, afirmó que el tirador "no cumplió las órdenes".

En total, nueve personas, incluyendo el tirador, recibieron disparos, aclaró Revell en la conferencia de prensa tras una confusión en los datos de las personas heridas.

El sospechoso, que fue trasladado al hospital, invocó su derecho a no hablar cuando fue puesto bajo custodia policial, añadieron las autoridades.

McNeil dijo que no le sorprendió que el sospechoso supiera manejar armas, ya que era miembro del Consejo Asesor Juvenil o del Consejo Ciudadano de la oficina del sheriff.

Sobre una de las tres armas encontradas en la escena, el jefe de Policía de Tallahassee, Lawrence E. Revell, dijo que era una que la madre del tirador había usado anteriormente en su labor como agente del Departamento del Alguacil, y que había comprado cuando las autoridades le cambiaron su equipo de dotación.

McNeil se refirió a la madre del tirador como una alguacil que ha prestado un servicio “excepcional” a la comunidad por más de 18 años.

Un perfil de Instagram que parecía pertenecer a Ikner, pero que ya fue eliminado, mencionaba que es estudiante de tercer año en Ciencias Políticas de la FSU. Se autodescribía como viajero, amante de la historia y adicto al café.

Sobre el tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los reporteros en el Despacho Oval que "es una vergüenza y es horrible que este tipo de cosas pasen", pero descartó hacer cambios al acceso de las armas.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, advirtió -en un mensaje en X- que las autoridades estaban respondiendo “activamente” a la situación y que oraba por las víctimas.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, calificó el incidente como "aterrador y la peor pesadilla de cualquier padre".

As you process the devastating news that another tragic shooting took the lives of at least 1 person and left 5 in critical condition in Florida, remember the shooter didn't act alone.



He was assisted by 225 House members, 53 Senators, 6 Supreme Court Justices, and the NRA. pic.twitter.com/JvI8n7HRrA