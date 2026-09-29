Hezbollah mantendrá sus armas hasta liberar el sur del Líbano

La escalada ha dejado más de 4 mil 300 personas muertas y alrededor de un millón de desplazados, además de graves daños en viviendas

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, condicionó cualquier discusión sobre el desarme del movimiento a la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y al regreso de la población desplazada por el conflicto.

Durante un discurso televisado por el segundo aniversario de la muerte de su antecesor, Hasán Nasrala, Qassem aseguró que el grupo mantendrá su estructura armada mientras Israel conserve presencia militar en territorio libanés.

“Apoyamos la continuación de la resistencia y trabajaremos para asegurar su continuidad contra el enemigo hasta que se retire de nuestro territorio y logremos la liberación total del territorio ocupado”, declaró.

Hezbollah abre la puerta al diálogo bajo condiciones

Qassem manifestó que Hezbollah está dispuesto a conversar con el Gobierno libanés sobre el futuro de sus armas, en medio de las presiones internas e internacionales para que el Estado ejerza el control exclusivo de la fuerza militar en todo el país.

Sin embargo, indicó que el primer paso debe ser la salida de las fuerzas israelíes, seguida del retorno de las familias que abandonaron sus comunidades por los combates y bombardeos.

“Estamos dispuestos al diálogo y a la discusión, pero primero liberen el sur y permitan el regreso de sus habitantes. Entonces llegaremos a un entendimiento entre nosotros”, expresó.

La posición del movimiento contrasta con la exigencia de Israel, que sostiene que no retirará sus tropas de la denominada zona de seguridad hasta que Hezbollah entregue sus armas y deje de representar una amenaza para las comunidades israelíes cercanas a la frontera.

Condiciones enfrentadas mantienen bloqueado el acuerdo

El conflicto comenzó el pasado 2 de marzo, después de que Hezbollah atacara territorio israelí en respaldo a Irán tras la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La escalada ha dejado más de 4 mil 300 personas muertas y alrededor de un millón de desplazados, además de graves daños en viviendas, caminos e infraestructura de distintas localidades del sur del Líbano.

Qassem sostuvo que, pese a las pérdidas sufridas, la organización continuará operando mientras permanezcan territorios bajo ocupación israelí. También afirmó que Hezbollah impidió que Israel consolidara una presencia permanente y estableciera asentamientos dentro del país.

Cuestiona las conversaciones directas con Israel

El dirigente también criticó las negociaciones sostenidas entre los gobiernos de Líbano e Israel con la mediación de Estados Unidos y sin la participación de Hezbollah, Esos contactos derivaron en junio en un acuerdo marco que establece un proceso gradual para terminar la guerra, retirar a las fuerzas israelíes y colocar las armas bajo control del Estado libanés.

Qassem pidió suspender el diálogo directo y retomar negociaciones indirectas. Además, acusó a Israel de incumplir los compromisos alcanzados y reprochó al Gobierno libanés su respaldo al esquema promovido por Washington.

El Gobierno de Líbano, por su parte, ha señalado que las decisiones relacionadas con la guerra y la seguridad deben quedar en manos del Estado. Diversos sectores políticos también responsabilizan a Hezbollah de involucrar al país en un enfrentamiento que causó daños materiales y humanos de gran magnitud.

Ante la destrucción registrada en el sur, Qassem aseguró que su organización destinará recursos propios y donaciones para apoyar con refugio, reparación de viviendas y reconstrucción de las comunidades afectadas.