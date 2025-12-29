Helicópteros chocan durante vuelo en Nueva Jersey

Cuerpos de rescate acudieron hasta el lugar para atender a los lesionados, entre los que probablemente se encuentre una persona sin vida

Servicios de emergencia confirmaron que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo, para después estrellarse contra el suelo durante la mañana de este domingo, en Nueva Jersey.

Imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran el momento en que uno de los vehículos aéreos comienza a dar vueltas sobre su propio eje, mientras descendía de manera veloz.

Estos hechos se registraron en el condado de Atlantic, en Hammonton. Imágenes muestran cómo una columna de humo negro comienza a ascender desde la zona boscosa en la que ambos helicópteros se impactaron.

BREAKING: 2 helicopters reportedly collide and crash in Hammonton, New Jersey with multiple fatalities.



pic.twitter.com/DhxM9a9sAv — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) December 28, 2025

De acuerdo con autoridades, de manera extraoficial se afirma la presencia de una persona sin vida.

Este hecho movilizó a los servicios de emergencia hacia el lugar para atender a los lesionados, mientras que las autoridades dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Aún se desconoce la causa de este siniestro.