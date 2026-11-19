Estados Unidos y Venezuela reanudaron su cooperación militar tras dos décadas de ruptura; Hegseth destacó la colaboración con Delcy Rodríguez

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Venezuela pasó de representar "la amenaza regional más agresiva" para Washington a convertirse en un socio de seguridad, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y el acercamiento con el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Durante una comparecencia frente a la embajada estadounidense en Caracas, este miércoles 18 de noviembre, el funcionario destacó la nueva relación entre ambos países y anunció el restablecimiento de la alianza militar, que contempla capacitación, intercambio de inteligencia y suministro de equipamiento de defensa.

"Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador. En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica", declaró.

Estados Unidos y Venezuela reanudan cooperación militar

El anuncio se produjo después de una reunión entre Hegseth y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, donde ambos gobiernos acordaron reactivar la cooperación técnico-militar, interrumpida desde 2005 durante el mandato de Hugo Chávez.

Rodríguez señaló que el objetivo del acercamiento es fortalecer la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada venezolana, además de establecer mecanismos para enfrentar amenazas comunes.

Por su parte, Hegseth explicó que el acuerdo permitirá desarrollar entrenamiento conjunto, cooperación estratégica, intercambio de información de inteligencia y acceso a equipos y capacidades de defensa estadounidenses.

El funcionario calificó el entendimiento como un acuerdo histórico y sostuvo que la nueva relación no será solamente simbólica, pues contempla cambios en materia de seguridad y defensa.

Hegseth destaca colaboración con Delcy Rodríguez

Durante su mensaje, el secretario estadounidense agradeció a la mandataria encargada por su disposición para trabajar con Washington en la estabilización de Venezuela.

"Todo ello gracias a la estrecha cooperación con la presidenta Delcy Rodríguez para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas", afirmó.

Hegseth también sostuvo que uno de los objetivos de la nueva alianza será desarticular las redes que, según sus declaraciones, mantienen presencia en territorio venezolano, así como impulsar reformas en las instituciones de seguridad y defensa.

Ante representantes diplomáticos y autoridades venezolanas, entre ellas el ministro de Defensa, Gustavo González López, y el canciller Oliver Blanco, el funcionario insistió en que ambos países deben trabajar para recuperar la seguridad y la estabilidad regional.

Una relación militar rota desde el gobierno de Hugo Chávez

La cooperación técnico-militar entre Venezuela y Estados Unidos quedó interrumpida en 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez puso fin a los mecanismos de colaboración que existían entre ambos países.

La relación contemplaba intercambio de tecnología militar y ejercicios de defensa conjuntos. Posteriormente, Venezuela fortaleció sus vínculos en materia de equipamiento militar con países como Rusia, Irán y China.

La reanudación anunciada este miércoles representa un cambio en la relación bilateral, después de años de tensiones diplomáticas y enfrentamientos entre los gobiernos de Caracas y Washington.

Primera visita de Hegseth tras la captura de Maduro

El viaje de Pete Hegseth a Caracas representa su primera visita oficial a Venezuela desde la operación militar estadounidense de enero pasado, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Dos días después de ese operativo, el presidente Donald Trump señaló que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, participarían en la coordinación del proceso de transición en el país sudamericano.

En los meses posteriores también viajaron a Venezuela el jefe del Comando Sur, Francis Donovan; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Energía, Chris Wright, entre otros funcionarios estadounidenses.

Tras su estancia en Caracas, Hegseth tenía previsto continuar su gira regional con una visita a Colombia, donde se reuniría con autoridades de ese país para abordar asuntos de cooperación en materia de defensa.