l ministro también informó que Medellín albergará una reunión del Escudo de las Américas durante los primeros meses de 2027

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos y Colombia intensificarán la presión contra los narcotraficantes, durante una visita a Bogotá que incluyó la entrega de un avión militar y conversaciones para reforzar la cooperación en seguridad. El anuncio no estuvo acompañado de fechas, objetivos específicos ni detalles sobre nuevas operaciones.

“Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo”, declaró el funcionario estadounidense este miércoles 18 de noviembre, tras reunirse con representantes del Gobierno colombiano.

Hegseth sostuvo encuentros con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el canciller Omar Bula. Durante su intervención, respaldó el plan presentado por Mora para fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Entregan un avión militar y preparan reunión regional

Como parte de la visita, Washington formalizó la entrega de un avión de transporte C-130 Hércules a Colombia. Antes del encuentro, Mora había planteado la posibilidad de recibir otras dos aeronaves, aunque su incorporación no quedó confirmada en los anuncios públicos posteriores.

El ministro también informó que Medellín albergará una reunión del Escudo de las Américas durante los primeros meses de 2027. La iniciativa reúne a 19 países para coordinar esfuerzos contra los cárteles y las redes criminales transnacionales. No se dio a conocer una fecha precisa para el encuentro.

Por su parte, Bula señaló que Colombia busca enfrentar a las estructuras responsables de masacres, atentados y ataques con drones contra la población civil.

Colombia mantiene el mando de sus operaciones

La agenda de cooperación incluyó el intercambio de inteligencia, el fortalecimiento de capacidades militares y la amenaza que representa el uso de drones por grupos armados ilegales. Sin embargo, no se anunciaron equipos específicos para contrarrestarlos ni montos adicionales de financiamiento.

Antes de la visita, Mora había explicado ante legisladores que la participación colombiana en el Escudo de las Américas no implica ceder soberanía ni modificar el mando operacional del país.

Colombia se incorporó a la Coalición de las Américas contra los Cárteles el 12 de agosto de 2026. Desde entonces, ambos gobiernos han planteado ampliar el intercambio de información, la preparación de sus fuerzas y la coordinación contra organizaciones criminales.

La comparecencia posterior al encuentro no incluyó preguntas de los periodistas. Aunque Hegseth anticipó una ofensiva más intensa, no precisó el alcance operativo del apoyo estadounidense ni anunció una autorización para que sus tropas ejecuten ataques dentro de Colombia.