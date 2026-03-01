Hay indicios que Ali Jameneí fue eliminado: Netanyahu

El mandatario apuntó que dentro de los ataques realizados con EUA, se incluyó lo que llamó un "ataque sorpresa" en el que fue destruido el complejo de Jamenei

En medio de la gran cantidad de dudas sobre el paradero del líder supremo de Irán tras los ataques de Israel y Estados Undos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netenyahu, afirmó durante un mensaje oficial emitido este sábado, que es posible que Alí Jamenei "dejó de existir".

"El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

El mandatario apuntó que dentro de los ataques realizados en conjunto con Washington, se incluyó lo que llamó un "ataque sorpresa" en el que fue destruido el complejo de Jamenei, en el centro de Teherán.

"Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió.

Insta Netanyahu a iraníes a que tomen su gobierno

Además, el primer ministro israelí llamó al puebli iraní para que "aproveche esta oportunidad" y se movilice contra el régimen.

"Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hace la vida imposible", expresó Netanyahu. "Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelaban ha llegado", afirmó.

En la parte final de su discurso, el mandatario se dirigió a la población israelí, a la que advirtió de que en los próximos días se requerirá que mantengan la misma "disciplina férrea" durante esta primera jornada de conflicto armado.

Ante esto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se hizo eco de las palabras del primer ministro en una declaración retransmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar israelí contra Irán.

"El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagara un precio muy caro", afirmó Saar.

Por su parte, medios iraníes afirmaron el sábado que Jameneí está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Quién es Alí Jamenei?

Alí Hoseiní Jamenei es (hasta que se oficialice su baja por autoridades de su país), el líder supremo del de Irán, cargo al que llegó en 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini,

Como líder supremo, tiene la última palabra en todas las decisiones estratégicas de Irán. Controla las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y el sistema judicial; por ende, el presidente de Irán está subordinado a sus directrices.

Su retórica se ha mantenido firme en la oposición a lo que él denomina "la arrogancia global", refiriéndose principalmente a Estados Unidos, al que llama el "Gran Satán" e Israel, al que no reconoce como Estado.