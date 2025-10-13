Hamás libera a siete rehenes tras alto el fuego con Israel

Los primeros liberados marcan el inicio del acuerdo que prevé intercambiar 20 rehenes por 1,900 prisioneros palestinos; Trump llega a la región

Hamás liberó a siete rehenes el lunes, los primeros en ser liberados como parte de un alto el fuego que pausó la guerra entre Israel y Hamás en la devastada Franja de Gaza iniciada hace dos años.

El ejército israelí confirmó que los rehenes estaban bajo su custodia. No hubo información inmediata sobre su estado. Hamás ha dicho que 20 rehenes vivos serán intercambiados por más de 1.900 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Familias y amigos de los rehenes estallaron en vítores cuando los canales de televisión israelíes anunciaron que los rehenes estaban en manos de la Cruz Roja. Decenas de miles de israelíes seguían los traslados en proyecciones públicas en todo el país, con un evento importante en Tel Aviv.

Los palestinos esperaban la liberación de cientos de prisioneros retenidos por Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaba a la región junto con otros líderes para comentar el acuerdo propuesto por Estados Unidos y los planes de posguerra. Se esperaba un aumento de la ayuda humanitaria en la hambrienta Gaza, donde cientos de miles de personas han quedado sin hogar.

Aunque quedan grandes interrogantes sobre el futuro de Hamás y Gaza, el intercambio de rehenes y prisioneros era un paso clave hacia el fin de la guerra más mortífera entre Israel y el grupo armado.

Se espera que los rehenes vivos sean liberados primero

El regreso de los rehenes cierra un capítulo doloroso para Israel. Desde que fueron capturados en el ataque de Hamás en octubre de 2023 que desencadenó la guerra, los noticieros han marcado sus días en cautiverio y los israelíes han llevado pines y cintas amarillas en solidaridad. Decenas de miles se han unido a sus familias en manifestaciones semanales pidiendo su liberación.

A medida que la guerra se prolongaba, los manifestantes acusaron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de demorarse por motivos políticos, incluso cuando él acusaba a Hamás de intransigencia. La semana pasada, bajo fuerte presión internacional y creciente aislamiento para Israel, los enemigos acérrimos acordaron el alto el fuego.

Con la liberación de los rehenes, el sentido de urgencia en torno a la guerra para muchos israelíes terminará efectivamente.

Los rehenes vivos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja y luego al ejército israelí, que los llevará a la base militar de Reim para reunirse con sus familias.

Es poco probable que los restos de hasta 28 otros rehenes sean devueltos al mismo tiempo. Un grupo de trabajo internacional trabajará para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos dentro de las 72 horas, dijo Gal Hirsch, coordinador de Israel para los rehenes y los desaparecidos.

No se ha anunciado el momento para la liberación de los prisioneros palestinos. Incluyen a 250 personas que cumplen cadenas perpetuas por condenas en ataques contra israelíes, además de 1.700 capturados en Gaza durante la guerra y retenidos sin cargos. Serán devueltos a Cisjordania o Gaza o enviados al exilio.

Israel ha advertido a los palestinos en Cisjordania que no celebren después de que las personas sean liberadas, según la familia de un prisionero y un funcionario palestino familiarizado con los planes. Hablaron bajo condición de anonimato porque temían represalias.