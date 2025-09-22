Hamás celebra reconocimiento de Palestina como Estado

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron al Estado, lo que se calificó como un homenaje a la lucha y sacrificios del pueblo

El grupo islamista Hamás celebró el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, Canadá y Australia, lo que calificó como un como un "paso importante" para reafirmar el derecho del pueblo palestino.

A través de un comunicado, Hamás afirmó que este paso es importante para su tierra y sus lugares sagrados:

"Este reconocimiento constituye un paso relevante para afirmar el derecho de nuestro pueblo palestino a su tierra y a sus lugares sagrados, así como para establecer su Estado independiente con Jerusalén como capital [...] Es un homenaje a la lucha, la perseverancia y los sacrificios de nuestro pueblo en el camino hacia la liberación y el retorno", señaló.

También advirtió que este gesto debe ser acompañado por medidas practicas que conduzcan al fin inmediato de la guerra sufrida en Franja de Gaza, así como con la lucha que se disputa en Cisjordania y Jerusalén.

Además, instó a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas y a sus instituciones a aislar a Israel e intensificar las medidas en contra del país por los crímines cometidos contra la humanidad en el enclave.