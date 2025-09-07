Hamás asegura que Israel quiere destruir Gaza

Tras destruir completamente dos infraestructuras, el grupo islamista aseguró que Israel ataca zonas residenciales para seguir con "crímenes de guerra".

La organización islamista Hamás denunció que Israel busca "destruir completamente" la ciudad de Gaza, luego de que los últimos bombardeos lanzados alcanzaron al menos dos edificios.

"Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna", indicó Hamás.

El Ejército de Israel justificó los ataques al asegurar que encontró una "infraestructura terrorista" en ambos edificios. También advirtió que estas acciones continuarán durante los próximos días, si el grupo palestino no se desarma y entrega a los rehenes.

Por su parte, el grupo Hamás consideró que "atacar torres residenciales repletas de desplazados" es solo para continuar efectuando "crímenes de guerra en toda la regla".

Además, hicieron referencia a que organizaciones como la ONU su Consejo de Seguridad buscan actuar de inmediato para detener los ataques y evitar destruir la ciudad de Gaza.