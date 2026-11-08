Hallan tres cuerpos en casa de tirador masivo en Polonia

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos de familiares directos del presunto agresor detenido tras el ataque armado en Cracovia.

Las autoridades de Polonia localizaron los cuerpos sin vida de tres personas —dos mujeres y un hombre— al interior del domicilio del presunto autor del tiroteo masivo perpetrado en la plaza mayor de Cracovia. El hallazgo ocurrió en la ciudad de Ostrowiec Świętokrzyski, en la provincia de Santa Cruz, durante los registros ordenados por las fuerzas de seguridad tras la detención del sospechoso.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó el hallazgo tras su arribo a Cracovia para supervisar las investigaciones. El jefe de Gobierno detalló que las víctimas encontradas en la residencia "son probablemente familiares directos del agresor", con lo que la cifra total de fallecidos ligados al caso ascendió a nueve personas en el territorio nacional.

El operativo domiciliario derivó del ataque perpetrado horas antes por un hombre de 24 años, quien irrumpió a bordo de un vehículo en la plaza del Mercado de Cracovia y comenzó a disparar de forma indiscriminada a los transeúntes. El tiroteo en el espacio público cobró la vida de al menos seis personas y dejó 16 heridos más, hasta que agentes de la Policía lograron someter al tirador para trasladarlo bajo custodia a un centro hospitalario.

De acuerdo con las investigaciones expuestas por el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, los indicios preliminares señalan que el agresor actuó en solitario, impulsado por "ideologías de extrema derecha" y "opiniones muy, muy radicales". Por su parte, el Ejecutivo polaco declaró el domingo y el lunes como días oficiales de luto nacional en memoria de las víctimas.