Hallan sin vida a policía que intentó rescatar a un perro en Lima

La Policía de Perú confirmó el hallazgo del cuerpo del suboficial rescatista Patrick Hiroshi Ospina, quien había desaparecido al intentar salvar un perro

La Policía Nacional del Perú confirmó el hallazgo del cuerpo del suboficial rescatista Patrick Hiroshi Ospina, quien había desaparecido tras ingresar al caudaloso río Rímac para intentar salvar a un perro en el centro histórico de Lima.

La institución informó en la red social X que el cuerpo fue localizado a la altura de la Base Naval del Callao, luego de una búsqueda que calificó como “ardua e incansable”.

Vocación de servicio

“Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perro arrastrado por el caudal”, señaló la corporación policial.

La PNP expresó además sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del suboficial “en este momento de profundo dolor”.

Ospina, quien también era bombero voluntario, fue arrastrado por la fuerza de la corriente pese a contar con equipo de seguridad. Tras su desaparición, se desplegó un operativo con unidades especializadas, grúas y drones para seguir el cauce del río hasta su desembocadura en el Callao.

Intento de rescate

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú detalló que el suboficial intentó rescatar a un perro que se encontraba atrapado en un montículo en medio del río, pero fue vencido por la intensidad del caudal.

Las labores de búsqueda se retomaron este sábado y las autoridades habían asegurado que continuarían de forma ininterrumpida hasta ubicarlo.

Lluvias dejan más víctimas

La tragedia ocurre en medio de las intensas precipitaciones que azotan diversas regiones del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional reportó al menos dos fallecidos adicionales en la región andina de Arequipa, la zona más afectada hasta el momento por aluviones e inundaciones.

Desde el jueves se registran lluvias acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas en la sierra peruana, lo que ha provocado desbordes de ríos y torrenteras que inundaron viviendas y arrastraron vehículos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad continuarán durante el fin de semana en la zona andina, con descargas eléctricas y ráfagas de viento.

También se prevén lluvias intensas en distritos alejados del litoral de las regiones de Piura y Tumbes, en la costa norte del país fronteriza con Ecuador.