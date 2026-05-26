Hallan sin vida a montañero español en el Olimpo

El joven desaparecido desde el 19 de mayo fue localizado en una zona de difícil acceso cerca de la cima más alta de Grecia

Equipos de rescate en Grecia localizaron este lunes el cuerpo sin vida de un montañero español de 25 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de mayo, cuando realizaba una ruta en el monte Olimpo.

El hallazgo se produjo en la zona conocida como ‘Zonaria’, cerca del barranco ‘Kakoskala’, uno de los principales accesos hacia el Mytikas, el punto más alto de esta emblemática montaña.

En las labores participaron bomberos, voluntarios y miembros del refugio ‘Spilios Agapitos’, quienes iniciaron la búsqueda desde el jueves tras recibir el reporte de desaparición.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo, ya que continúa la operación para recuperarlo en una zona de difícil acceso.

Último contacto con la familia

Familiares del joven, originario de Jaén, informaron que el montañista desapareció el 19 de mayo, día en que envió un mensaje a través de WhatsApp indicando que iniciaba la ruta.

El excursionista compartió también una fotografía tomada entre las zonas de Skala y Skolio, tramos previos a la cima del Olimpo.

La última imagen recibida por sus familiares lo mostraba en medio de un entorno montañoso, rodeado de rocas y con presencia de niebla.

Tras perder contacto, la familia dio aviso a la Embajada de España en Grecia, que a su vez notificó a las autoridades locales para activar el operativo de búsqueda.

El monte Olimpo, la cumbre más alta de Grecia, es una zona frecuentada por excursionistas, pero también presenta tramos complejos que requieren experiencia y condiciones climáticas favorables.

Las autoridades continúan con las labores para recuperar el cuerpo y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.