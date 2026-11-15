Hallan sexto cadáver tras accidente marítimo en Trinidad y Tobago

La Guardia Costera localizó a la última víctima desaparecida del choque entre dos embarcaciones ocurrido el 8 de noviembre

La Guardia Costera de Trinidad y Tobago confirmó el hallazgo del sexto y último cadáver de las personas desaparecidas tras el accidente marítimo ocurrido el pasado 8 de noviembre en el noroeste del país, con lo que concluyó la operación de búsqueda.

El cuerpo fue localizado este sábado a las 06:30 horas locales (10:30 GMT) en la marina Power Boats, ubicada en la bahía de Chaguaramas. Las autoridades consideran que podría corresponder a Lorenzo Oliver, de 35 años.

Con este descubrimiento, las autoridades dieron por terminadas las labores para encontrar a las seis personas que desaparecieron después del choque entre dos embarcaciones.

Identifican a cinco víctimas del accidente

Las otras personas fallecidas fueron identificadas como Kieyanna Seechan, de 17 años; Amir Ali, de 18; Jaheim Richards, de 23; Titus Agustine, de 25, y Anil Ahyee, de 38.

En un comunicado, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago expresó sus condolencias a los familiares y amistades de las víctimas y reiteró el llamado a respetar las medidas de seguridad marítima.

"La TTCG extiende sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas de este trágico incidente. La Guardia Costera le recuerda al público sobre la importancia de ejercer precaución en el mar y obedecer las medidas marítimas de seguridad", señaló la institución.

Choque entre dos embarcaciones provocó el hundimiento

De acuerdo con la investigación policial, el accidente ocurrió durante la tarde del 8 de noviembre, cuando una embarcación de 28 pies (8.5 metros), en la que viajaban 18 personas, chocó contra otra de 29 pies (8.8 metros), que transportaba a 14 tripulantes.

Tras el impacto, la embarcación de mayor tamaño se hundió y seis personas quedaron desaparecidas, lo que dio inicio a las labores de búsqueda y rescate.

La mayoría de los pasajeros fueron auxiliados por pescadores que se encontraban en las inmediaciones. Además, al menos siete personas fueron trasladadas a distintos centros médicos, entre ellos el Centro Médico St. James y el Hospital General de Puerto España.