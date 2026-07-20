Hallan restos de mujer asesinada en 2020 por su marido en Francia

El de los Jubillar, uno de los casos que más ha conmocionado a Francia durante los últimos años, dio hoy un importante paso

Las autoridades francesas confirmaron este domingo que los restos mortales encontrados el pasado jueves en un campo agrícola del sur de Francia pertenecen a Delphine Jubillar, la enfermera desaparecida en diciembre de 2020 y cuyo asesinato fue confesado recientemente por su marido, Cédric.

El de los Jubillar, uno de los casos que más ha conmocionado a Francia durante los últimos años, dio hoy un importante paso después de que los servicios del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional (IRCGN) acreditasen que los dos fémures encontrados en un campo al sur de Francia corresponden con el ADN de la joven enfermera.

Hasta hace poco, su marido, Cédric Jubillar -encarcelado desde 2021 y condenado a 30 años de prisión en octubre de 2025-, había clamado su inocencia, hasta que hace unas semanas envió una carta a sus abogados para confesar el crimen. A continuación, indicó dónde había enterrado los restos de su mujer, en una zona cercana al domicilio de ambos.

El asesino confeso, un hombre hoy con 39 años que trabajaba de pintor en el sector de la construcción, mató a su mujer, entonces con 33, tras una violenta pelea sucedida en la casa de ambos en la noche del 15 al 16 de diciembre de 2020. La pareja tuvo dos hijos, Louis, hoy con 12 años, y su hermana Elyah, de 7.

Durante años, Cédric Jubillar negó estar implicado en la desaparición de Delphine. La noche de la desaparición él mismo llamó a la Gendarmería para decir que no sabía dónde estaba su mujer. También participó en las búsquedas durante los primeros meses del suceso.

En junio de 2021, sin embargo, la Gendarmería acumuló indicios contra él y la Justicia lo imputó y decretó contra él prisión provisional.

La condena de octubre de 2025 fue un hito judicial en Francia, pues no había cuerpo del delito. Sin embargo, los jueces vieron elementos suficientes contra él.

El matrimonio estaba en proceso de separación, pues Delphine mantenía una relación con otro hombre. Cédric Jubillar había contado semanas antes a su madre que estaba dispuesto a matar a su mujer.

Otro de los testimonios que se tuvieron en cuenta fue del hijo mayor Louis, quien contó que se había despertado en la noche y escuchó cómo sus padres estaban discutiendo.