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Hallan muerta en su casa a la embajadora de Portugal en Bulgaria

Por: EFE

22 Septiembre 2026, 10:48

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Los empleados de la embajada alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia después de que la diplomática no acudiera a trabajar

Hallan muerta en su casa a la embajadora de Portugal en Bulgaria

La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía, sin signos de violencia y con un infarto como la causa más probable del fallecimiento, informaron fuentes del Ministerio del Interior búlgaro.

Los empleados de la embajada alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia después de que la diplomática no acudiera a trabajar y los agentes encontraron el cuerpo en su apartamento del distrito de Lozenets hacia las 14:00 hora local.

Fuentes del Ministerio de Exteriores búlgaro indicaron que han informado del fallecimiento a las autoridades portuguesas y les están prestando la asistencia requerida.

Ribeiro da Silva era embajadora en Bulgaria desde diciembre de 2020 y con anterioridad ocupó el mismo cargo en Eslovaquia y había trabajado también como diplomática en París, Helsinki, Moscú y Viena.

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