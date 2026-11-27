Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Anyi Jácome en Ábrego tras 101 días secuestrada por el ELN junto a tres policías en el país.

Una mujer fue hallada sin vida luego de permanecer 101 días secuestrada junto con tres policías por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad de Cúcuta (noreste de Colombia), fronteriza con Venezuela, informaron este jueves las autoridades.

"Recibo con profundo dolor la confirmación del hallazgo sin vida de Anyi Jácome, secuestrada por el ELN el pasado 16 de agosto, junto a tres integrantes de nuestra Policía Nacional, en la vía Cúcuta-Ocaña", afirmó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario expresó que esta "lamentable" noticia enluta a "toda Colombia" y expresó su solidaridad con la familia.

Hallazgo en Ábrego y reacciones oficiales

El cuerpo de la joven fue hallado en el municipio de Ábrego, a unas tres horas de Cúcuta, y las circunstancias de su muerte aún están en investigación.

"Rechazo con absoluta contundencia este acto de barbarie. Este asesinato confirma la naturaleza criminal de una estructura terrorista que solo entiende el lenguaje de la violencia y el desprecio por la ley", aseguró el ministro de Defensa, Jorge Mora, en X.

Secuestro en Bucarasica y operativo en el Catatumbo

Jácome fue secuestrada junto al mayor Fredy Russi, al patrullero Edinson Medina y a la patrullera Erika Monroy, integrantes del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín, cuando circulaban por la carretera que comunica a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.

El secuestro ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptados por hombres armados.

De la Espriella y Mora aseguraron que ordenaron a la cúpula militar y policial desplegar "todas sus capacidades" en la región del Catatumbo para encontrar a los responsables.

"¡ESTE ASESINATO NO QUEDARÁ IMPUNE! No habrá contemplaciones con quienes secuestran y asesinan a inocentes", dijo el mandatario.

Además, exigió al ELN la "liberación inmediata y sin condiciones" de los tres policías secuestrados.

En Norte de Santander, y especialmente en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).