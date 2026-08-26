Hallan escultura de 11 mil años con una persona sobre un leopardo

Arqueólogos descubrieron en Karahantepe, Turquía, una escultura de 11 mil años que representa a una persona montada sobre un leopardo

Una escultura de aproximadamente 11 mil años de antigüedad, que representa a una persona sobre un leopardo, fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Karahantepe, Turquía.

El hallazgo fue anunciado este martes por el ministro de Cultura y Turismo turco, Mehmet Nuri Ersoy, quien destacó la singularidad de la pieza y su posible importancia para comprender las primeras etapas de la historia de la humanidad.

¿Cómo es la escultura encontrada en Karahantepe?

La pieza mide aproximadamente 70 centímetros de altura y reúne en una misma composición una figura humana y otra animal.

Según Ersoy, este tipo de representación no había sido identificado anteriormente en el yacimiento. La escultura fue localizada en el mismo espacio en el que habría sido colocada hace unos 11 mil años.

El objeto se encontraba sobre un banco construido a lo largo de la pared de una estructura de aproximadamente tres metros de diámetro.

El descubrimiento forma parte de las investigaciones arqueológicas que Turquía desarrolla para estudiar el Neolítico en la Alta Mesopotamia, región que comprende zonas del sureste turco, el noreste de Siria y el noroeste de Irak.

El ministro turco consideró que la escultura podría generar nuevas interrogantes sobre los periodos más antiguos de la historia humana y tener repercusiones dentro de la comunidad científica.

¿Dónde está Karahantepe?

Karahantepe se encuentra a unos 50 kilómetros de Şanlıurfa. El sitio arqueológico fue descubierto en 1997, aunque las excavaciones sistemáticas comenzaron hasta septiembre de 2019.

El yacimiento es considerado, junto con Göbeklitepe, uno de los sitios neolíticos más antiguos conocidos en el mundo y ha permitido obtener información sobre las sociedades que habitaron esta región durante las primeras etapas del Neolítico.

La nueva escultura se suma a otros descubrimientos relevantes realizados en Karahantepe. En 2023, arqueólogos encontraron en el mismo sitio una estatua humana de casi 2.5 metros de altura, considerada en ese momento la representación de mayor tamaño conocida de ese periodo.

El nuevo hallazgo de la figura humana sobre el leopardo amplía el registro de expresiones artísticas encontradas en el yacimiento y podría aportar nuevos elementos para estudiar las creencias y formas de representación de las comunidades neolíticas.