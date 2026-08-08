Hallan entre 10 y 15 migrantes dentro de tráiler en Donna, Texas

Autoridades respondieron este viernes a un reporte en un establecimiento Love's Travel Stop, en Donna, donde fue localizado un tráiler presuntamente abandonado con personas migrantes en su interior.
Localizan a migrantes dentro de la caja del camión
De acuerdo con reportes preliminares, varias personas fueron encontradas dentro de la caja del camión y recibieron atención en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de personas localizadas, pero se habla de entre 10 y 15 personas.
En el lugar no se encontraba el conductor del camión.
Se espera que en las próximas horas las agencias correspondientes den a conocer más detalles sobre este incidente.