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Hallan entre 10 y 15 migrantes dentro de tráiler en Donna, Texas

Por: Mariana Mondragón

07 Agosto 2026, 16:40

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de personas localizadas, pero se habla de entre 10 y 15 personas

Hallan entre 10 y 15 migrantes dentro de tráiler en Donna, Texas
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Autoridades respondieron este viernes a un reporte en un establecimiento Love's Travel Stop, en Donna, donde fue localizado un tráiler presuntamente abandonado con personas migrantes en su interior.

Localizan a migrantes dentro de la caja del camión

De acuerdo con reportes preliminares, varias personas fueron encontradas dentro de la caja del camión y recibieron atención en el lugar. 

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de personas localizadas, pero se habla de entre 10 y 15 personas.

En el lugar no se encontraba el conductor del camión.

Se espera que en las próximas horas las agencias correspondientes den a conocer más detalles sobre este incidente.

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