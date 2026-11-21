Científicos hallaron en Hebei, China, un gneis granítico de 3,950 millones de años, el más antiguo de Asia y clave sobre tectónica inicial.

Un equipo científico descubrió en la provincia de Hebei, al norte de China, una roca de 3,950 millones de años de antigüedad, catalogada como la más antigua hallada en Asia y clave para entender el origen de la corteza terrestre y los primeros movimientos tectónicos del planeta.

Se trata de un gneis granítico ubicado en el condado de Lulong, visible en un área de apenas 15 metros cuadrados, que data de una fase primitiva de la Tierra, cerca de 650 millones de años después de su formación.

Pistas tectónicas en cristales de circón

El estudio —difundido recientemente en la revista Nature— fechó la muestra mediante el análisis de cristales de circón, mineral con elementos radiactivos como el uranio, cuya desintegración permite calcular la antigüedad de su cristalización. Los resultados sugieren que los materiales base estuvieron en la superficie y bajaron hasta unos 50 kilómetros de profundidad bajo un proceso similar a la subducción —cuando una placa tectónica se desliza bajo otra—, un fenómeno cuyo inicio en la Tierra temprana aún genera debate geológico.

“Esta piedra extraordinaria puede ‘hablar’ porque, al analizar los materiales que la componen, puede ‘contarnos’ qué ocurrió durante las primeras etapas de la actividad geológica”, señaló Wan Yusheng, investigador de la Academia China de Ciencias Geológicas.

Asimismo, las mediciones isotópicas de hafnio en los circones indican que hace unos 4,300 millones de años ya existía una porción considerable de corteza terrestre.

Nuevo referente en el registro geológico

El hallazgo desplaza el récord asiático previo, fijado en marzo en rocas de unos 3,850 millones de años localizadas en la provincia central de Hubei. A nivel global, entre las formaciones más antiguas figuran el complejo de Acasta en Canadá (alrededor de 4,030 millones de años), con datación ampliamente aceptada, mientras que las rocas de Nuvvuagittuq, también canadienses, recibieron en un estudio de 2025 una estimación de unos 4,160 millones de años que continúa bajo discusión científica.