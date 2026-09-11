Hallan droga oculta en fármacos en el aeropuerto de Guatemala

El cargamento ilícito simulaba ser un lote de fármacos en la bodega de exportación y tenía como destino los Estados Unidos.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron un envío postal con sustancias ilícitas en la bodega de importaciones y exportaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala.

La inspección rutinaria apoyada por la binomio canino K9 “Suzy” permitió localizar un paquete de encomiendas que contenía envases etiquetados como fármacos. Tras la verificación, los agentes antinarcóticos contabilizaron 564 cápsulas y 30 pastillas rellenas con cocaína que tenían como destino final los Estados Unidos.

En frascos similares a medicinas enviarían cocaína a Estados Unidos



SGAIA-PNC detecta el ardid y decomisa la droga



En el área de importaciones y exportaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, policías antinarcóticos descubrieron un paquete de encomiendas — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 11, 2026 Resguardo del cargamento e investigaciones El cargamento ilegal quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para identificar a los remitentes y destinatarios de la encomienda. De momento, las autoridades correspondientes no notificaron de algún detenido o responsable del cargamento que se dirigía a país norteamericano.