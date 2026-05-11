Hallan cuerpos tras mortal erupción en volcán de Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia recuperaron los cuerpos de dos excursionistas singapurenses que permanecían desaparecidos tras la erupción del monte Dukono

Equipos de rescate de Indonesia recuperaron este domingo los cuerpos de dos excursionistas singapurenses que permanecían desaparecidos tras la erupción del monte Dukono, en la isla de Halmahera, tragedia que dejó un saldo total de tres montañistas muertos.

Las víctimas quedaron atrapadas cerca del cráter principal del volcán luego de la repentina actividad eruptiva registrada el viernes.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, los cuerpos de los dos hombres, de 27 y 30 años, fueron hallados a pocos metros de una excursionista indonesia encontrada sin vida el sábado.

Las tres víctimas estaban a aproximadamente 50 metros del borde del cráter, cubiertas por gruesas capas de ceniza, roca caliente y material volcánico densamente compactado, lo que complicó severamente las labores de rescate.

Erupción sorprendió a grupo de 20 montañistas

El grupo había iniciado el ascenso al monte Dukono, de 1.355 metros de altura, pese a restricciones de seguridad en la zona.

La erupción expulsó una columna de ceniza de hasta 10 kilómetros de altura, atrapando a los excursionistas en una de las áreas más peligrosas del volcán.

Horas después de la emergencia, 17 personas fueron evacuadas con vida, incluidos siete ciudadanos singapurenses.

Autoridades informaron que diez de los sobrevivientes presentaron quemaduras leves, mientras algunos colaboraron con información clave para localizar a los desaparecidos.

Casi 100 rescatistas participaron en las operaciones en condiciones de alto riesgo, enfrentando terreno volcánico inestable, caída constante de ceniza y emisiones de material incandescente.

La actividad continua del Dukono obligó a suspender temporalmente en varias ocasiones las tareas de recuperación.

Tras concluir la búsqueda, autoridades reiteraron la prohibición de cualquier actividad dentro de un radio de cuatro kilómetros alrededor del cráter y llamaron a turistas, residentes y operadores a respetar las zonas de exclusión.