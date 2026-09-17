Hallan cuerpo de una niña en una alcantarilla del sur de Bogotá

Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan establecer cómo llegó la menor, que según medios locales tenía entre 8 y 12 años

Las autoridades colombianas hallaron el cuerpo de una menor de edad dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, tras una alerta de la comunidad.

"Uniformados acuden ante el llamado de la comunidad a la línea de emergencia 123, donde es hallado un cuerpo sin vida de una menor de edad dentro de un conducto hídrico", manifestó a medios el comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, Carlos Torres.

Los uniformados se desplazaron hasta el lugar para verificar el aviso y, tras confirmar el hallazgo, acordonaron la zona y alertaron a las unidades judiciales para realizar el levantamiento e inspección técnica del cuerpo.

El caso quedó en manos de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para identificar a la menor y determinar las causas de la muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y buscan establecer cómo llegó la menor, que según medios locales tenía entre 8 y 12 años, hasta el conducto y si hubo participación de terceros.