Hallan cuerpo de mujer dentro de una maleta en edificio de Bogotá

Según información preliminar, la mujer se encontraba en un apartamento de uso temporal del edificio presuntamente junto a una persona extranjera

Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de una mujer muerta dentro de una maleta en un edificio ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, cuyo macabro crimen despertó la alerta de los vecinos del lugar.

El caso se reportó al mediodía de este lunes en un edificio de la calle 95 con carretera 21, en un barrio exclusivo de la capital colombiana al que llegaron miembros de la Policía y la Fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recogieron los primeros datos para iniciar la pesquisa y encontrar a los responsables del crimen.

Según información preliminar, la mujer se encontraba en un apartamento de uso temporal del edificio presuntamente junto a una persona extranjera, que actualmente es buscada por la Policía.

Por el momento, las autoridades investigan a las personas que ingresaron y salieron del edificio en días previos al hecho y buscan establecer la relación entre la víctima y el ciudadano que se encontraban con ella.