Hallan a mujer sin vida dentro de una maleta en Bogotá

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis, mientras continúan las labores de recolección de pruebas y testimonios en el lugar de los hechos.

Las autoridades colombianas investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una maleta en un edificio ubicado en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. El caso generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras el descubrimiento.

El reporte se registró al mediodía en un inmueble situado en la calle 95 con carrera 21, en un sector residencial de la capital colombiana. Al lugar acudieron unidades de la Policía y la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las primeras diligencias de investigación.

Fiscalía de Colombia inicia investigación del caso

De acuerdo con información oficial, elementos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía recabaron evidencias en el sitio para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Las primeras líneas de investigación señalan que la víctima, originaria de Cúcuta, Norte de Santander, se encontraba en un apartamento de uso temporal dentro del edificio, presuntamente acompañada de una persona extranjera que actualmente es buscada por las autoridades.

La Policía analiza registros de ingreso y salida del edificio durante los días previos al hallazgo, con el objetivo de reconstruir los movimientos de las personas involucradas y establecer la relación entre la víctima y el presunto acompañante.