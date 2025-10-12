Hallan 61 cuerpos de migrantes al oeste de Libia

Autoridades también encontraron decenas de personas sin vida dentro de distintas fosas clandestinas en los límites con Sudán

Autoridades encontraron 61 migrantes sin vida durante las últimas dos semanas al oeste de Libia.

El primer hallazgo ocurrió durante la inspección en Zuara, cuando al menos 15 cuerpos fueron exhumados. Los otros 46 cadáveres fueron encontrados en distintos puntos por el servicio de emergencias.

Dicho personal destacó que también las autoridades encontraron diversas fosas comunes en la ciudad de Kufra, en los límites con Sudán.

Subrayó seguirá con las labores de acuerdo a los protocolos implementados para cada una de las víctimas.

"Continuará su trabajo según los procedimientos establecidos de inspección, exhumación, autopsia y entierro" para preservar "la dignidad humana".

La Organización Internacional para las Migraciones informó en su último registro de julio de un total de 849,890 inmigrantes residentes en Libia, entre una población de más de siete millones de habitantes.