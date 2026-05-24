Hallan 59 proyectiles de la Segunda Guerra en bosque alemán

Autoridades alemanas aseguraron 1.5 toneladas de munición soviética tras el hallazgo realizado por un hombre en un bosque del distrito berlinés de Pankow.

Un paseo por un bosque en el distrito de Pankow, al norte de Berlín, terminó con el hallazgo de decenas de proyectiles de la Segunda Guerra Mundial, informó este sábado la Policía de la capital alemana.

De acuerdo con las autoridades, un hombre que caminaba por la zona detectó un objeto sospechoso y alertó a los cuerpos de seguridad, lo que derivó en un operativo especializado.

Descubren 1.5 toneladas de munición soviética

Elementos de la Oficina de Investigación Criminal (LKA) de Berlín acudieron al lugar y localizaron un total de 59 proyectiles de 122 milímetros, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

La Policía indicó que la munición encontrada corresponde a armamento de origen soviético utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.

“Uno a uno, los proyectiles se aseguran, se recogen y se retiran de forma adecuada”, señaló la Policía de Berlín en una publicación difundida en Instagram.

Las autoridades bloquearon el acceso al área forestal mientras especialistas realizaban el retiro del material explosivo para evitar riesgos a la población.

Difunden imágenes del operativo en Berlín

La Policía compartió fotografías donde aparecen los proyectiles acomodados sobre el suelo del bosque y dentro de cajas especiales para su almacenamiento seguro.