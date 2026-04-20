Hallan 56 cuerpos enterrados ilegalmente en Trinidad y Tobago

Dos hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos deshaciéndose de cadáveres en el Cementerio Cumuto; autoridades investigan el origen de las víctimas

La Policía de Trinidad y Tobago detuvo a dos hombres, de 18 y 25 años, tras ser sorprendidos deshaciéndose de 56 cuerpos, 50 de ellos de niños, en el Cementerio de Cumuto, ubicado en la zona norte-central del país.

De acuerdo con las primeras indagatorias, entre los restos también se encontraban seis adultos, cuatro hombres y dos mujeres, lo que ha generado alarma entre las autoridades y la población.

El hecho salió a la luz luego de que un jardinero cercano al camposanto observara a los sospechosos cavando un hoyo alrededor de las 10:10 horas del sábado.

Al cuestionarlos, los hombres respondieron que estaban “apurados” porque debían deshacerse de varios cuerpos, lo que alertó al testigo.

Minutos después, una camioneta abandonó el lugar, mientras que el trabajador logró retener a los implicados y los trasladó al cuartel policial de Cumuto.

Versión de los detenidos

Ante las autoridades, los sospechosos, quienes laboraban en una funeraria, declararon que actuaban por órdenes de su jefe para cavar una fosa destinada al funeral de un indigente, cuyos gastos suelen ser cubiertos por el Gobierno local.

Sin embargo, al inspeccionar el sitio, los agentes encontraron los 56 cuerpos en el interior del hoyo, lo que contradijo la versión inicial.

El comisionado de Policía, Allister Guevarro, aseguró que el caso será investigado con máxima prioridad debido a su gravedad.

“El descubrimiento de este suceso es sumamente preocupante. Entendemos el impacto emocional que tendrá en las familias y en nuestro pueblo”, señaló en un comunicado oficial.

Las autoridades informaron que se realizarán estudios forenses para determinar el origen de los cuerpos y esclarecer las circunstancias en que fueron trasladados al cementerio.

En tanto, un sepulturero identificado como Carl reveló a medios locales que no es la primera vez que observa actividades similares en el lugar, ya que habría detectado hechos parecidos en al menos tres ocasiones en meses recientes.