Hallan 52 kilos de cocaína en contenedor en Costa Rica

Agentes antidrogas interceptaron el cargamento de fruta contaminada con estupefacientes en la terminal de Moín con destino a Bélgica.

Las autoridades de Costa Rica informaron este sábado sobre el decomiso de 52 kilos de cocaína ocultos dentro de un contenedor en la Terminal de Contenedores de Moín, ubicada en la provincia de Limón, en la costa del Caribe, el cual tenía como destino final el Puerto de Amberes, en Bélgica.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica indicó que la detección se logró mediante el uso de sistemas de escáneres y labores de análisis y perfilamiento de riesgo, los cuales permitieron identificar inconsistencias en un embarque que transportaba fruta como carga legal declarada.

Inspección y hallazgo del cargamento

Agentes especializados ejecutaron la revisión física del embarque comercial, encontrando la sustancia ilícita oculta dentro de la estructura de soporte de la mercancía.

“Los agentes de la Policía de Control de Drogas realizaron una inspección minuciosa y detectaron que en las tarimas utilizadas para cargar el producto, venían ocultos 199 envoltorios que dieron un peso aproximado a los 52 kilos con 735 gramos de cocaína”.

Estrategia de seguridad portuaria y balances

Esta intervención se enmarca dentro de la denominada “Operación Soberanía”, estrategia gubernamental puesta en marcha en julio de 2023 que contempla la instalación de tecnología de escaneo de alta definición y el incremento del despliegue policial en la Terminal de Contenedores de Moín para neutralizar la contaminación de exportaciones lícitas.

Según los datos estadísticos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, desde el inicio de la estrategia de fiscalización portuaria se han incautado más de 23 toneladas de cocaína en las distintas terminales marítimas costarricenses, en un esfuerzo por frenar la utilización del territorio nacional como punto de acopio y reenvío de estupefacientes hacia los mercados de Europa y Norteamérica.