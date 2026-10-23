Haití refuerza operativo para rescatar a militares salvadoreños

La fuerza multinacional informó el martes que cuatro de sus integrantes resultaron heridos durante las operaciones y recibieron atención médica

El Gobierno de Haití anunció que reforzará las operaciones para rescatar a cuatro militares salvadoreños secuestrados tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, declaró este miércoles 21 de octubre que su liberación constituye una prioridad absoluta y aseguró que moviliza los recursos necesarios para conseguirla.

Los efectivos, identificados como técnicos de aviación que participan en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), permanecen sin ser localizados desde el domingo 18 de octubre, cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado en el sector de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets.

Hasta la información disponible este miércoles, las autoridades no habían anunciado su recuperación ni confirmado públicamente su estado de salud.

Haití refuerza la coordinación con la fuerza internacional

Fils-Aimé sostuvo una reunión con las autoridades responsables de la respuesta de seguridad para revisar las intervenciones en marcha y definir medidas adicionales junto con la GSF.

En su pronunciamiento, el Gobierno haitiano afirmó que mantendrá las operaciones hasta lograr la liberación de los salvadoreños y sostuvo que la protección de la vida humana es uno de los objetivos de la intervención contra los grupos armados.

Las labores de búsqueda comenzaron el mismo domingo de la emboscada. De acuerdo con la información difundida por El Salvador, los militares regresaban a su campamento cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos.

Enfrentamientos dejan cuatro integrantes de la GSF heridos

La fuerza multinacional informó el martes que cuatro de sus integrantes resultaron heridos durante las operaciones y recibieron atención médica. Ese balance corresponde al personal lesionado en las acciones de búsqueda, distinto de los cuatro salvadoreños secuestrados.

La GSF también reportó la muerte de varios integrantes de las bandas y lesiones entre otros presuntos agresores durante los enfrentamientos, sin precisar en la información difundida un balance definitivo.

El organismo participa en los esfuerzos internacionales para apoyar a las autoridades haitianas frente a las pandillas y contribuir a la recuperación de la seguridad en el país.

Bukele exige que los militares sean devueltos con vida

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles una operación militar para recuperar a sus compatriotas y exigió a los captores que los entreguen vivos y sin lesiones. También advirtió de una respuesta de mayor fuerza si no son liberados.

El anuncio no precisó qué contingentes ejecutarían cada parte del despliegue ni detalló las acciones previstas sobre el terreno.

Desde el lunes, la representación salvadoreña ante Naciones Unidas había solicitado reforzar la cooperación internacional y movilizar las capacidades necesarias para localizar a los efectivos y garantizar su regreso seguro.

El secuestro mantiene bajo presión a las autoridades haitianas y a la misión internacional, en un contexto de violencia e inestabilidad política que también amenaza la organización de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre.