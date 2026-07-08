Haití envía misión médica de apoyo para Venezuela

El Gobierno haitiano expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos, al tiempo que manifestó su "plena confianza" en la capacidad del pueblo venezolano

El Gobierno haitiano anunció este martes la partida de una misión médica compuesta por 31 profesionales de la salud, médicos y otros especialistas con destino a Venezuela, tras los sismos que azotaron dicho país el pasado 24 de junio, en los que han perdido la vida al menos 3.685 personas.

"Con este gesto, Haití reafirma una convicción profunda: frente al sufrimiento, las fronteras se desvanecen y la solidaridad se convierte en un deber. (Como) nación que también ha conocido las heridas de las catástrofes naturales, Haití comprende el dolor de los pueblos golpeados por las tragedias y elige, a pesar de sus propios desafíos, tender la mano a un país amigo", explicó el Gobierno en un comunicado.

Según el Ejecutivo, esta misión médica de solidaridad hacia Venezuela, encabezada por el ministro de Salud Pública y Población, Sinal Bertrand, "da testimonio" de la "excelencia" de las relaciones históricas que unen a ambos países.

El Gobierno haitiano expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos, al tiempo que manifestó su "plena confianza" en la capacidad del pueblo venezolano para superar esta prueba con "valentía, dignidad y resiliencia".

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral caribeño de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 3.685 personas muertas y 16.740 más heridas, según el más reciente balance de las autoridades venezolanas.

Por su parte, Haití ha hecho este gesto de solidaridad, pese a atravesar una grave crisis en todos los órdenes. La inseguridad en esta isla causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos, según datos de la ONU. Mientras que las bandas armadas dominan cerca del 75 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, según estimaciones oficiales.