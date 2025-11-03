Haití decreta estado de emergencia tras impacto de Melissa

El Gobierno confirmó tres días de duelo nacional y apoyos para zonas devastadas, mientras continúan las labores para asistir a damnificados.

El Gobierno haitiano declaró este domingo el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país, tras los daños provocados por las fuertes lluvias del huracán Melissa, que dejó al menos 31 personas fallecidas y 21 desaparecidas en esta nación que arrastra una crisis profunda desde hace años.

La oficina de comunicación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, informó además que se establecieron tres días de duelo nacional, del lunes al miércoles, en los cuales la bandera ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Durante este periodo, discotecas y establecimientos similares deberán permanecer cerrados, mientras que medios de radio, televisión y plataformas de comunicación deberán programar música y contenidos acordes con la circunstancia.

El estado de emergencia incluye los departamentos del Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste, con la finalidad de atender la emergencia, apoyar a las poblaciones damnificadas y facilitar la recuperación de la vida cotidiana en las zonas afectadas.

El Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno señalaron que están unificando esfuerzos institucionales para mejorar condiciones, atender daños y restablecer la dignidad nacional, mientras continúan evaluaciones y operativos de apoyo humanitario en territorio haitiano.