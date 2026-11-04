Hace historia Byron Donalds y gana gubernatura de Florida

El republicano respaldado por Donald Trump se convertirá en el primer gobernador afroamericano del estado y sucederá a Ron DeSantis en enero de 2027

La victoria, proyectada por Associated Press y CBS News, convierte al congresista de 48 años en el primer afroamericano elegido para gobernar Florida, además de representar un triunfo político para Trump en su estado de residencia, en medio de unas elecciones intermedias marcadas por el descontento económico y la disputa por el control del Congreso.

Donalds sucederá en enero de 2027 al actual gobernador Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato y no podía buscar una nueva reelección consecutiva.

El republicano llegó a la contienda con el respaldo de Trump, quien lo apoyó desde las primeras etapas de su candidatura y participó en actos de campaña para impulsar su triunfo.

Su victoria permite al Partido Republicano prolongar el control de la gubernatura de Florida, que mantiene desde 1999, y conservar una posición estratégica en uno de los estados con mayor peso político y electoral del país.

Una elección marcada por la economía

Aunque Florida se ha consolidado como un territorio favorable para los republicanos, la contienda estuvo marcada por las preocupaciones de los electores sobre el costo de la vida, los precios de las viviendas, los seguros de propiedad y la inflación.

Durante su campaña, Donalds prometió mantener buena parte de las políticas conservadoras impulsadas por DeSantis, además de promover medidas para reducir la carga fiscal de los propietarios de viviendas y ampliar las opciones educativas.

Por su parte, David Jolly, excongresista republicano que posteriormente se incorporó al Partido Demócrata, buscó atraer a votantes independientes y moderados mediante propuestas para enfrentar el encarecimiento de la vivienda y reformar el sistema de seguros.

La elección también puso a prueba la fortaleza del Partido Republicano en un escenario nacional complicado por las preocupaciones económicas y las críticas a la administración de Trump.

Sin embargo, Donalds logró imponerse en un estado donde los republicanos cuentan con una ventaja de aproximadamente 1.5 millones de electores registrados frente a los demócratas.

Hace historia en Florida

Antes de buscar la gubernatura, Donalds representó en el Congreso federal al distrito 19 de Florida, que comprende parte del suroeste del estado, incluidas las zonas de Naples y Fort Myers.

También fue legislador estatal y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el sector financiero.

Su trayectoria política ha estado vinculada al movimiento conservador estadounidense y al sector republicano cercano a Trump.

Con su triunfo, Donalds se convertirá en el primer gobernador afroamericano de Florida, un hecho histórico para un estado que nunca había elegido a una persona negra para encabezar su Poder Ejecutivo.

El resultado representa, además, una nueva etapa para el Partido Republicano estatal tras los ocho años de gobierno de DeSantis, durante los cuales Florida profundizó su orientación conservadora.

Donalds asumirá el cargo en enero de 2027, con el desafío de atender las presiones económicas que dominaron la campaña y mantener la unidad republicana en uno de los estados políticamente más relevantes de Estados Unidos.