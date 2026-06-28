Habilita Ecuador centros de acopio para apoyar a venezolanos

Además, 108 bomberos procedentes de Quito y Guayaquil participan en tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por los sismos.

El Gobierno de Ecuador anunció la apertura de nueve centros de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles.

La iniciativa comenzará a operar a partir de este domingo y surge de la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y autoridades venezolanas, con el objetivo de canalizar de manera organizada las donaciones de ciudadanos, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

¿Qué artículos recibirán los centros de acopio?

Las autoridades informaron que en estos espacios se recibirán productos de primera necesidad como agua potable embotellada, carpas familiares, colchones, artículos de limpieza, toallas, pañales desechables, utensilios de cocina, así como platos y vasos de plástico o acero inoxidable.

Los centros estarán ubicados en universidades de las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Chimborazo y Azuay, además de una delegación de la SNGR en Pastaza.

Ecuador mantiene apoyo en labores de rescate

La ayuda recolectada se sumará a las acciones que ya realiza Ecuador en territorio venezolano. Actualmente, 108 bomberos procedentes de Quito y Guayaquil participan en tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por los sismos.

De manera paralela, integrantes de la comunidad venezolana residente en Ecuador también han organizado campañas para reunir víveres y otros insumos que serán enviados a las zonas afectadas.

La Cancillería ecuatoriana informó además que el viernes fueron repatriados tres ciudadanos ecuatorianos que se encontraban en situación vulnerable, utilizando el mismo avión militar que trasladó a los primeros rescatistas hacia Venezuela.