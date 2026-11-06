Gustavo Petro, señalado por intercambiar contratos por 'favores'

De acuerdo con registros de contratación estatal consultados por medios colombianos, Deicy Jiménez aparece vinculada con al menos 10 contratos públicos

Deicy Jiménez, mujer que denunció al expresidente colombiano Gustavo Petro por un presunto intercambio de favores sexuales a cambio de contratos públicos, difundió en redes sociales un video en el que aparece junto al exmandatario, con el que busca respaldar su versión sobre la relación que asegura haber mantenido con él.

La grabación, de aproximadamente 54 segundos, fue publicada el 4 de noviembre en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa a ambos durante un encuentro privado y, al final, aparentemente se besan.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada.

Junto al video, Jiménez compartió un mensaje en el que afirmó que busca demostrar la veracidad de sus declaraciones y pidió protección para ella y sus familiares.

Deicy Jiménez habría recibido 10 contratos en entidades públicas

De acuerdo con registros de contratación estatal consultados por medios colombianos, Deicy Jiménez aparece vinculada con al menos 10 contratos públicos durante distintos periodos.

Estos registros identifican siete contratos con el Senado de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las contrataciones corresponden a los siguientes periodos:

Senado de la República: contratos registrados desde 2023 y durante 2024.

contratos registrados desde 2023 y durante 2024. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: un contrato en 2025.

un contrato en 2025. Ministerio del Interior: dos contratos entre 2025 y 2026.

La existencia de estos contratos no demuestra por sí misma que hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales. Esa es precisamente una de las acusaciones que deberán esclarecer las autoridades.

Gustavo Petro niega intercambio de contratos por favores sexuales

Ante los señalamientos, Gustavo Petro ha rechazado haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales y ha sostenido que las mujeres que trabajaron durante su administración fueron contratadas por sus capacidades.

Tras la publicación del video, el exmandatario también cuestionó que la grabación se difundiera en redes sociales antes de ser valorada por las autoridades. Señaló que las imágenes no demuestran la existencia de contratos, pagos o decisiones gubernamentales relacionadas con las acusaciones.

Las denuncias de Jiménez ya son objeto de investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia, además de que la mujer acudió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.