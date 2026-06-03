Gustavo Petro mantiene denuncias de posible fraude electoral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró sus cuestionamientos sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner en duda los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Colombia, al afirmar que posee información que podría sustentar denuncias de posibles irregularidades en el proceso.

A través de un extenso mensaje difundido en la red social X, el mandatario aseguró que está en condiciones de presentar ante las autoridades competentes las bases de lo que considera un posible fraude electoral.

Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente.



Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos.



Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026

Según explicó, sus cuestionamientos se centran principalmente en modificaciones que habrían sido realizadas al censo electoral pocos días antes de la jornada de votación.

Señala presuntas alteraciones en el censo

Petro sostuvo que la Registraduría Nacional tenía registrado un censo electoral de 41 millones 421 mil 973 ciudadanos habilitados para votar dentro y fuera del país.

No obstante, aseguró que cinco días antes de las elecciones esa cifra fue modificada y aumentó hasta 42 millones 307 mil 373 electores.

De acuerdo con sus declaraciones, la diferencia corresponde a 885 mil 409 nuevas cédulas que, según afirmó, no habrían sido inscritas dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral.

El mandatario agregó que dichas modificaciones también involucraron cambios relacionados con el número de puestos y mesas de votación y señaló que las supuestas alteraciones habrían ocurrido en dos momentos distintos durante la tarde del 26 de mayo.

Resultados favorecieron a Abelardo de la Espriella

La controversia surgió después de que se conocieran los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial.

Según el conteo difundido por las autoridades electorales, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar con 10.3 millones de votos, equivalentes al 43.74% de la votación.

En segundo sitio quedó Iván Cepeda, candidato respaldado por el sector político afín al gobierno, quien alcanzó 9.6 millones de sufragios, equivalentes al 40.90% .

Tras la difusión de esos resultados, Petro manifestó públicamente que no aceptaba las cifras derivadas del preconteo electoral.

Mientras avanzaba la revisión oficial de los votos, el mandatario sostuvo que únicamente reconocería los resultados definitivos emanados del escrutinio realizado por jueces de la República.

Sin embargo, los datos oficiales divulgados este martes mostraron una coincidencia del 99.94% entre el escrutinio y el preconteo inicial presentado por la Registraduría Nacional.

La autoridad electoral informó además que el proceso de revisión se encuentra prácticamente concluido, con el 99.98% de las mesas contabilizadas y apenas unas decenas pendientes de revisión entre las más de 122 mil instaladas en todo el país.

En los días posteriores a la elección, Iván Cepeda manifestó que esperaría los resultados definitivos antes de emitir una postura concluyente sobre el proceso.

No obstante, posteriormente reconoció que las verificaciones efectuadas por su equipo de campaña no encontraron irregularidades de suficiente magnitud como para poner en duda la legitimidad de los comicios.