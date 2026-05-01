'Guerra en Irán ha sido finalizada': gobierno de Trump

El gobierno de Trump sostiene que el conflicto concluyó con el alto al fuego, aunque persisten bloqueos y dudas legales sobre facultades sin aval del Congreso

Para la Administración de Donald Trump, la guerra con Irán ya terminó.

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos argumentó que el conflicto en Medio Oriente finalizó con el alto al fuego iniciado a mediados de abril, una interpretación que le permitiría a la Casa Blanca evitar solicitar la aprobación del Congreso.

La postura refuerza lo expuesto por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ante el Senado afirmó que el cese de hostilidades “prácticamente suspendió la guerra”.

Sin embargo, el gobierno aún no habría cumplido con lo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, que exige la autorización del Congreso para operaciones militares que superen los 60 días.

Un alto funcionario, bajo condición de anonimato, sostuvo que “las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han terminado”, al señalar que no ha habido intercambios de disparos desde el alto al fuego iniciado el 7 de abril.

Pese a ello, la tensión se mantiene: Irán conserva el control del Estrecho de Ormuz, mientras que la Marina estadounidense continúa con un bloqueo que impide la salida de buques petroleros iraníes.

En este contexto, la interpretación de Washington abre un nuevo frente de debate legal y político, en el que no solo se cuestiona el alcance real del alto al fuego, sino también los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto.